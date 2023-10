O Dow Jones ganhou 0,78% para 32.671,61 pontos, o S&P 500 somou 0,49% para 4.137,44 pontos e o tecnológico Nasdaq valorizou 0,62% para 12.721, 10 pontos.

30 Outubro 2023, 14h38

A bolsa de Nova Iorque abriu sessão, desta segunda-feira, com os principais índices a somar ganhos.

Assim, o Dow Jones ganhou 0,78% para 32.671,61 pontos, o S&P 500 somou 0,49% para 4.137,44 pontos e o tecnológico Nasdaq valorizou 0,62% para 12.721, 10 pontos.

Segundo o analista de mercados do Millenium Ramiro Loureiro “Wall Street arranca em alta a semana em que se aguarda com grande expectativa pelas decisões de política monetária da Fed, que chegam na quarta-feira”.

“Acompanha assim a recuperação europeia, onde foi revelado que a inflação em Espanha e na Alemanha foi inferior ao previsto em outubro, o que joga a favor dos mercados de ações”, sublinha o especialista.

Em alta, o analista destaca “o ambiente positivo no setor de criptomoedas e que puxa por cotadas como Marathon Digital e Riot. Na resposta a contas a Western Digital dispara, enquanto o McDonald’s, que até mostrou números acima do previsto, reagia com um ganho ligeiro.

“Em sentido contrário a On Semiconductor desiludiu e justificava a queda”, destaca Ramiro Loureiro.