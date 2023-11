O Dow Jones perdeu 0,16% para 34.229,81 pontos, o S&P 500 cedeu 0,30% para 4.401,83 pontos e o tecnológico Nasdaq recuou 0,35% para 13.749,42 pontos.

13 Novembro 2023, 14h54

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão, desta segunda feira, em terreno negativo com os principais índices a registar perdas ligeiras.

Assim, o Dow Jones perdeu 0,16% para 34.229,81 pontos, o S&P 500 cedeu 0,30% para 4.401,83 pontos e o tecnológico Nasdaq recuou 0,35% para 13.749,42 pontos.

Segundo o analista de mercados do Millenium, Ramiro Loureiro, “Wall Street inicia a semana do lado das perdas, após duas semanas consecutivas de ganhos robustos”.

No seio empresarial, o especialista destaca “a Verve Therapeutics tomba quase 40%, depois de anunciar que alguns dos seus pacientes terão sofrido consequências graves com um dos seus tratamentos. Em boas reações a contas está a Monday.com e a StoneCo”.

De salientar ainda a Boeing, que “anunciou um acordo multimilionário com a Emirates e que vê a China a ponderar terminar com as restrições atuais relativas à venda de um dos seus modelos para o país asiático. A HP e a Crowdstrike seguem também animadas, após upgrades de casas de investimento”.