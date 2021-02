Wall Street arranca semana no verde e dá continuidade a forte mês de fevereiro

Wall Street arrancou a sessão desta terça-feira no verde, com os três índices a registarem ganhos na abertura que dão continuidade à subida das últimas duas semanas e aos máximos no S&P 500 e no Nasdaq.

O Dow Jones começou a negociação a valorizar 0,34% até aos 31.564,72 pontos. O S&P 500, que fechou a última sessão em máximos, arrancou com ganhos de 0,26%, chegando aos 3.945,60 pontos, e o Nasdaq também deu seguimento ao forte fecho de sexta-feira ao registar um crescimento de 0,39% até aos 14.150,97 pontos pouco após o toque inicial das bolsas nova-iorquinas.

Depois de um dia sem negociações, dado o feriado nacional do Dia dos Presidentes, os mercados financeiros norte-americanos procuram dar seguimento à boa performance no mês de fevereiro, que tem registado os maiores ganhos bolsistas desde novembro.

A maior economia do mundo dá sinais de recuperação, à medida que a campanha de vacinação se vai desenrolando a um ritmo consideravelmente superior ao registado na Europa, o que tem contribuído para uma maior confiança por parte dos mercados. Os sectores pró-cíclicos, como a banca e a energia, vão propulsionando os ganhos, com os cinco maiores bancos norte-americanos (CitiBank, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley) a negociarem todos entre os 1,20% e os 1,50% de crescimento.

A recente subida do petróleo a máximos de 13 meses também levou a fortes ganhos nas empresas petrolíferas cotadas na bolsa norte-americana. A ExxonMobil vai crescendo 3,39%, com títulos como a Marathon Oil a subirem mais de 6%.

Por outro lado, a expectativa de aprovação de um pacote de estímulos por parte do Senado que incluirá cheques de 1.400 dólares (1.156,60 euros) para uma parte significativa da população norte-americana também parece impulsionar os investidores, que antecipam um crescimento forte do consumo interno nos próximos meses em resultado destes dois fatores.

Noutros mercados, a bitcoin atingiu novos máximos, ao romper brevemente a barreira dos 50 mil dólares durante esta terça-feira. A criptomoeda continua a capitalizar nos anúncios de investimento no bem por parte de fundos com considerável impacto nos mercados, depois de a Tesla ter dado um forte impulso ao revelar que passará a admitir a divisa como pagamento. Ainda assim, o recorde foi breve, com o título a corrigir rapidamente, estando agora numa valorização de 49.343 dólares (40.786,32 euros).