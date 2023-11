Os principais índices da bolsa de Nova Iorque adiantaram-se na sessão de sexta-feira, liderados pelo Nasdaq, que somou 0,90%.

7 Novembro 2023, 21h39

A bolsa de Wall Street encerrou a sessão desta terça-feira com ganhos, já que os principais índices terminaram as negociações em terreno positivo.

O tecnológico Nasdaq adiantou-se 0,90%, até aos 13.639,86 pontos, ao passo que o empresarial S&P 500 ganhou 0,28% e alcançou os 4.378,38 pontos. No caso do industrial Dow Jones, observou-se uma subida de 0,17%, até aos 34.152,60 pontos

Em foco esteve o mercado petrolífero, com descidas pronunciadas que podem ser um alívio por reduzirem as pressões ligadas ao cenário macro de elevada inflação. Em causa está a queda no custo do barril de Brent na ordem 4,18%, até aos 81,62 dólares, ao passo que o crude recua 4,38%, até aos 77,28 dólares por barril.

O otimismo demonstrado pelos investidores naqueles mercados norte-americanos não se notou na Europa, onde a maioria dos principais índices terminaram a sessão em perda.