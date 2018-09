Wall Street beneficia do retrocesso na guerra comercial

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta sexta-feira, dia 14 de setembro, em terreno positivo. As tecnológicas alavancam a praça nova-iorquina, num dia em que os investidores nos mercados financeiros norte-americanos continuam animados perante a retoma das negociações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China.

“Wall Street arranca em alta, num dia com pouco flow empresarial. De notar a recuperação dos títulos da Micron e a valorização da Nvidia, ambos impulsionados por notas positivas”, destaca Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium bcp. Já Aitor Mendez, analista da IG, refere que “os investidores renovaram o seu compromisso com a Apple, após a apresentação de três novos modelos do icónico iPhone”. “Este melhor desempenho da grande tecnologia permitiu assistir a aumentos em Nasdaq, no Dow Jones e no S&P 500”

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones soma 0,14%, para os 26.183,08 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 avança 0,06%, para os 2.905,98 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq sobe 0,10%, para os 2.905,98 pontos. Também o Russell 2000 valoriza, com uma subida ligeira de 0,04%, para os 1.714,93 pontos.