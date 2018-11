Wall Street corrige em vésperas de reunião do G20

Os principais índices norte-americanos abriram a sessão desta quinta-feira a negociar em terreno negativo, com os investidores cautelosos no dia que antecede o encontro dos líderes norte-americano e chinês, na reunião do G20.

O industrial Dow Jones 30 cai 0,26% para 25.301,42 pontos, o S&P 500 recua 0,30% para 2.735,54 pontos e o tecnológico Nasdaq perde 0,31% para 7.269,03 pontos.

Os mercados norte-americanos corrigem assim depois do ‘rally’ de ontem, na sequência das declarações do presidente da Reserva Federa norte-americana, Jerome Powell, que aumentaram a expectativa que o banco central avance com o terceiro aumento das taxas de juro este ano.

A yield norte-americana a 10 anos aproximou-se na sessão de ontem dos 3%, quando em outubro rondava os 3,25%.

“Os investidores parecem arrecadar mais-valias depois uma forte subida dos principais índices ontem, onde o industrial Dow Jones experimentou o melhor rally em 8 meses. O índice valoriza mais de 4% desde os mínimos de 23 de novembro”, salienta Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

O analista salienta a expectativa dos investidores de desenvolvimentos no âmbito da guerra comercial entre os EUA e a China.

Hoje o dia ficará ainda marcado pela publicação das minutas da Fed, relativas à reunião do início de novembro.

No mercado petrolífero, os preços do petróleo reagem em alta após as notícias de que a Rússia estará disposta a juntar-se à OPEP nos cortes de produção. O Brent avança 1,20% para 59,80 dólares por barril e o crude WTI ganha 1,97% para 51,28 dólares por barril.