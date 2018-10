Wall Street dispara ao sabor dos resultados do Twitter, da Microsoft e da Tesla

Depois da tempestade a bonança. Depois de uma hecatombe Wall Street viu hoje os seus índices subirem significativamente.

O Nasdaq foi a estrela da sessão ao fechar a ganhar 2,95% para 7.318,33 pontos. O Dow Jones valorizou 1,63% para 24.984,42 pontos e o S&P 500 subiu 1,86% para 2.705,61 pontos.

Wall Street foi impulsionada pelos lucros da rede social Twitter, os da Microsoft e da Tesla.

A rede social Twitter disparou na bolsa (15,47%) depois de ter superado as expectativas no terceiro trimestre, apesar de uma nova redução na quantidade de utilizadores devido ao compromisso assumido pela empresa de cancelar as contas suspeitas. Graças a uma redução fiscal, o grupo relatou nesta quinta-feira um lucro líquido de 789 milhões de dólares – longe do prejuízo de 21 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita cresceu 29% e o lucro por ação chegou a 21 centavos, enquanto analistas esperavam que fosse de cerca de 14 centavos. Mas a média de utilizadores ativos mensais caiu para 326 milhões, contra 335 milhões no trimestre anterior, o que o Twitter atribuiu aos esforços para apagar contas falsas e à entrada em vigor de uma nova normativa de privacidade na União Europeia.

Enquanto se esperava pelos números da Amazon e Alphabet após o fecho dos mercados, as atenções estiveram voltadas para o disparo da Tesla (+9,14%), após lucros recorde – Elon Musk viu a empresa dar lucro num trimestre pela terceira vez desde a entrada em bolsa – e para a Microsoft que apresentou um bom conjuntos de números.

A Tesla apresentou lucros ajustados por ação de 2,90 dólares, bem acima dos prejuízos de 0,15 dólares por ação esperados pelo consenso.

As ações da Microsoft dispararam 5,84% depois de ontem ter batido o recorde de receita trimestral graças a nuvem, Surface e Xbox. Nos últimos três meses, a empresa arrecadou 29,1 mil milhões de dólares em receita, com resultado líquido de 8,8 mil milhões de dólares. Isso quer dizer que a receita da empresa cresceu 19% em um ano, e o resultado líquido deu um salto de 14%.

No Dow Jones, a Intel também apresentou subidas em bolsa 4,46%, seguidas pela Visa (+ 4,66%), Cisco Systems (+ 3,18%) e Caterpillar (+ 2,93%). Intel também apresenta resultados depois do fecho do mercado.

Em termos de macroeconomia, foi conhecido que há menos casas em início de construção nos EUA em setembro. O que traduz uma quebra homóloga de 3,4% que foi mais acentuada que o esperado pelo mercado (-2,6%).

O mercado de commodities também está em terreno positivo. O crude West Texas sobe 0,24% para 66,98 dólares e o Brent ganha 0,60% para 76,63 dólares.