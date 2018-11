Wall Street dispara após fim de semana de Black Friday

Os três principais índices de Nova Iorque. O Dow Jones subiu 1,46% para 24.640,24 pontos; o Nasdaq ganhou 2,06% para 7.801,8 pontos e o S&P 500 valorizou 1,56% para 2.673,55 pontos) após pesadas perdas pela New York Stock Exchange na última semana de dia de Ação de Graças.

O mercado de ações norte-americano regressa de um fim de semana em ambiente de otimismo, com o setor tecnológico em destaque.

“O movimento saiu reforçado durante a tarde com a valorização do setor tecnológico em Wall Street, num regresso de fim de semana Black Friday (importante barómetro para as compras da época natalícia)”, refere o analista do BCP.

“Ainda que até ao momento não tenham chegado dados concretos sobre a evolução das vendas no Black Friday Weekend, algumas notas vão referindo que terá decorrido bem. Só na quinta-feira de Thanksgiving as vendas online terão aumentado 30% face a igual dia de 2017 e na Black Friday cerca de 24%, segundo dados da Adobe Analytics”, refere o analista.

Nas empresas, a General Motors subiu 4,8% depois de anunciar um plano de cortes, que inclui cerca de 10.000 demissões (alguns meios de comunicação sugerem que seria até 14.000) e o fecho de sete das suas fábricas até o final de 2019. O grupo espera que a reestruturação traga uma melhoria no fluxo de caixa anual de 6 mil milhões de dólares.

No Dow Jones, os valores mais animados foram o American Express (+ 3,7%), a par da Microsoft (+ 3,3%). Na verdade, a empresa de Bill Gates chegou esta segunda-feiram por alguns minutos, a superar a capitalização da gigante Apple (+ 1%). Por outro lado, a United Technologies registou a maior queda no Dow Jones, ao perder 0,7%.

No Nasdaq, as ações da Amazon recuperaram 5,3% na ‘Cyber ​​Monday’, o dia em que os retalhistas da Internet voltara a fazer descontos. De acordo com dados da Adobe, as vendas online aumentaram 26,4% em relação ao ano passado entre quarta e sexta-feira.

Além disso, espera-se que as vendas da ‘Ciber Monday’ subam mais de 10% em relação a 2017, chegando a 7.800 milhões de dólares.

No horizonte das expetativas dos investidores, destaque para o encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o congénere chinês Xi Jinping que ocorrerá neste final de semana durante a cimeira do G20, a ser realizada na Argentina, no qual os dois líderes iniciarão negociações com vista a pôr fim à guerra comercial, numa altura em que a economia global está a dar sinais de arrefecimento.

Noutro mercado, o petróleo valorizou hoje nos mercados internacionais. O crude WTI, referência no mercado norte-americano, subiu 2,34% para 51,6 dólares, enquanto o Brent de Londres ganhou 2,94% para 60,53 dólares.