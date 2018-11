Wall Street dispara no dia a seguir às eleições intercalares

A Bolsa de Nova Iorque gostou que as eleições de ontem nos Estados Unidos tivessem confirmado as sondagens que apontavam para que os Republicanos perdessem a maioria na Câmara dos Representantes mas que a mantivessem no Senado.

O Nasdaq fechou a sessão com um aumento de 2,64% para 7.570,7 pontos. Mas os fortes ganhos em Wall Street não se ficam por aqui. O Dow Jones subiu 2,13% para 26.180,3 pontos e o S&P 500 valorizou 2,11% para 2.810 pontos. O mercado reage com otimismo depois que as eleições em que os democratas recuperaram a Câmara dos Deputados e os republicanos mantiveram o controle do Senado.

Historicamente, a rentabilidade do mercado acionista tem sido maior quando o Congresso está ‘dividido’, dizem os analistas internacionais.

Os investidores reagem assim também porque esta divisão poderá impedir que o presidente dos EUA, Donald Trump, persiga gigantes da tecnologia como a Amazon, que são considerados grandes e influentes demais para a economia dos EUA. As ações da gigante do e-commerce subiram 6,9% no Nasdaq 100.

Além disso, o Netflix avançou 5,3% e o Alphabet, pai do Google, recuperou 3,6%. Outras grandes ações, como Intel e Apple, também registaram ganhos de mais de 3%.

No Dow Jones os ganhos foram liderados por Caterpillar (+ 4,45%), pela seguradora UnitedHealth Group (+ 4,2%) e por outro gigante tecnológico Microsoft, que subiu 3,9%. No negativo está a Procter & Gamble que encerrou a cair 0,3%.

Finalmente, as ações da 21 Century Fox se recuperaram um pouco de 0,8% depois de saber que o conglomerado de media aumentou seu lucro em 50% em seu primeiro trimestre fiscal.

As ações da empresa Michael Kors caíram 14,71% em reação aos resultados que foram uma forte desilusão ao nível do outlook.

Numa conferência de imprensa anormalmente longa, o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o resultado Republicano como “uma grande vitória”, porque recordou os maus resultados geralmente obtidos nestas eleições intercalares.

Trump enfatizou, acima de tudo, que os republicanos mantiveram o controle do Senado e, ao mesmo tempo, estão dispostos a fechar acordos com os democratas. “Nancy Pelosi quer ajudar este país e podemos chegar a acordos”, disse, referindo-se ao líder democrata do Senado.

Além disso, o presidente forçou a renúncia do procurador-geral, Jeff Sessions; e também assegurou que espera chegar a um acordo comercial com a China durante a reunião que manterá com o presidente do gigante asiático dentro de algumas semanas.

Em qualquer caso, parece claro que Trump não vai realizar novos cortes nos impostos, que “paradoxalmente, pode ser bom para a economia”, dizem analistas que recordam que já havia sinais de sobreaquecimento – o principal motivo de preocupação da Federal Reserve.

A Fed iniciou esta quarta-feira uma reunião de dois dias, em que os seus membros devem discutir um possível novo aumento nas taxas de juros, que no entanto não ocorrerá até dezembro próximo.

No mercado de commodities, o petróleo o barril do crude West Texas caiu 0,88%, para 61,66 dólares. As reservas semanais de petróleo bruto nos EUA mostraram um aumento de 5,78 milhões de barris, bem acima do esperado aumento de 2,43 milhões de barris.