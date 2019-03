Wall Street negoceia em alta à espera da Fed

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a sessão desta terça-feira a negociar em alta no dia em que começa a reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana.

O S&P 500 valoriza 0,42%, para 2.844,79 pontos; o tecnológico Nasdaq sobe 0,44% para 7.358,28 pontos; e o industrial Dow Jones ganha 0,48%, para 26.037,91 pontos.

No entanto, os investidores estarão atentos às projeções da Fed sobre o crescimento da economia.

A seguir ao toque do sino, a banca foi o setor que mais impulsionou Wall Street. O JP Morgan e o Goldman Sachs abriram a subir 1% e 1,3%, respectivamente.

No setor tecnológico, destaque para as empresas produtoras de semi-condutores. A Advanced Micro Devices subiu 3%, a Micron valorizou 1,7% e a Qualcomm avançou 1,1%.

Destaque negativo para as ações da Tesla que iniciaram a sessão a desvalorizar 1,9%. A SEC disse a um juiz que Elon Musk violou o acordo firmado no ano passado com o regulador do mercado bolsista norte-americano por ter falado da Tesla no Twitter sem autorização prévia.

Nas matérias-primas, o Brent, referência para o mercado europeu, sobe 0,43% para 67,83 dólares. Nos EUA, o West Texas Intermediate valoriza 0,29%, para 59,26 dólares.