Wall Street em alta com as tecnológicas a darem ânimo

Após quatro dias de perdas modestas, a Apple e a Amazon lideraram o mercado de ações dos EUA conduzindo a bolsa para ganhos nesta quinta-feira. As empresas de Internet e de saúde valorizaram enquanto as empresas de minério caíram com o preço dos metais.

O Dow Jones subiu 0,21% para 26.439,9 pontos; o S&P 500 subiu 0,28% para 2.914 pontos e o Nasdaq foi o que mais subiu (+0,65% para 8.042 pontos).

Em Wall Street, as tecnológicas deram ânimo, com Amazon e Apple (+2,06%) a puxarem pelo sentimento. Tivemos ainda os bons dados da economia norte-americana a darem uma ajuda ao dólar.

A gigante do comércio online Amazon (+1,93%) abriu a primeira loja física em Nova-Iorque. Vai vender os produtos preferidos pelos utilizadores (pelo menos 4 estrelas), havendo preços especiais para os membros prime

Hoje, a Google celebra 20 anos e a Alphabet subiu 1,11% em bolsa.

Foi confirmado que a Economia norte-americana cresceu mesmo 4,2% no 2º trimestre; e as encomendas de Bens Duradouros nos EUA tiveram um crescimento surpreendente em agosto. Neste último caso o crescimento sequencial de 4,5% foi muito superior ao estimado pelos analistas (2%). Face a igual mês de 2017 o aumento foi de 11,8%, o que compara com os 10% no mês antecedente. Excluindo transportes, as encomendas cresceram 7,35% em base homóloga. Nos quatro meses anteriores tinham crescido sempre acima dos 8%.

As encomendas de bens de equipamento (excluindo componentes mais voláteis), importante tracker no investimento, aumentaram 7,5% face a igual mês de 2017.

Já as entregas aumentaram 6,5% em termos homólogos, rubrica que pesa no PIB.

O valor final do crescimento do PIB veio reiterar o que já havido sido apontado anteriormente e mostrar uma expansão sequencial a uma taxa anualizada de 4,2% no 2º trimestre, em linha com o esperado pelos analistas.

O petróleo subiu 0,77% no mercados dos EUA, para 72,12 dólares e o Brent em londres ganhou 0,42% para 81,86 dólares.

O euro caiu 0,01% para 1,1640 dólares.