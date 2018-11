Wall Street em alta pelo terceiro dia

Novembro arranca otimista em Nova Iorque, depois de um outubro com fortes quedas. Os mercados financeiros norte-americanos fecharam a sessão desta quinta-feira, dia 1 de novembro, em terreno positivo. O feriado de “Todos os Santos” foi, assim, animador para a bolsa de Nova Iorque – o mesmo não se pode dizer para algumas praças europeias, incluindo a lisboeta, que terminaram o dia no ‘vermelho’.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones subiu 1,06%, para os 25.380,74 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 avançou igualmente 1,06%, para os 2.740,37 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq cresceu 1,75%, para os 7.434,06 pontos. Já o Russell 2000 valorizou 2,15%, para os 1.543,89 pontos.

O destaque desta sessão foram sobretudo as fabricantes de chips, como a Intel, que somou 2,86% para 48,22 dólares, e a Nvidia, que subiu 3,45% para 218,11 dólares. Já a fabricante de produtos químicos DowDuPont, que apresentou um lucro líquido de 497 milhões de dólares (0,21 dólares por ação) no terceiro trimestre deste ano – menos 3,3% em termos homólogos, mas ainda assim, superando as estimativas dos analistas – disparou 8,07%, para 58,27 dólares.