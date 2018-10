Wall Street em queda num selloff provocado pelas bolsas asiáticas e europeias

“Ambiente de correção transversal aos mercados acionistas, num selloff despoletado pelas bolsas asiáticas”, é assim que o analista do Millennium BCP Investment Banking resume a sessão de hoje dos mercados, e que se aplica também à bolsa dos Estados Unidos.

Wall Street fechou em queda, com o Dow Jones a perder 0,5% para 25.191,43 pontos, o S&P 500 desceu 0,55% para 2.740,7 pontos e o Nasdaq deslizou 0,42% para 7.437,5 pontos.

Destaca-se como fator negativo a decepção com os resultados de dois membros da Dow Jones. O conglomerado industrial da 3M caiu 4,3% após não cumprir as previsões de consenso e reduzir sua previsão de lucro anual. A 3M, big cap que integra o índice Dow Jones, reviu em baixa as estimativas de lucros para 2018. A fabricante do Post-it estimou um resultado por ação (EPS) ajustado de 9,90 dólares a 10 dólares (versus 10,20 dólares a 10,45 dólares anteriormente).

O outro título que decepcionou os investidores foi a Caterpillar, o fabricante de máquinas de construção, que afundou 7,71% (mas chegou a cair 10%) após publicar os seus números do trimestre e de alertar sobre o efeito negativo das tensões comerciais entre os EUA e a China.

Após esses dois títulos, as quedas da petrolífera Chevron (-3%), seguidas pelo grupo químico DowDupont (-2,4%), destacaram-se pela negativa.

Do lado positivo do Dow, os fortes ganhos do McDonald’s (+ 6,31%) e da Verizon Communications (+ 4%) após a publicação dos seus resultados.

A McDonald’s continua a melhorar operacionalidade, ao apresentar um resultado operacional 2,42 mil milhões de dólares (versus 2,35 mil milhões esperados). No terceiro trimestre a cadeia teve receitas 5,37 mil milhões de dólares (versus 5,29 mil milhões esperados) e receitas comparáveis a subirem 4,2% (versus +3,7% esperados). “A surpresa veio dos mercados internacionais”, diz o analista do BCP.

Já a maior operadora wireless norte-americana (Verizon) adicionou 515.000 subscritores no 3ºtrimestre, quando os analistas esperavam apenas 468.000. Isto acabou por suportar os resultados de 1,22 dólares por ação, três cêntimos acima do aguardado

Outros valores mobiliários positivos na sessão foram as ações da United Technologies (+ 3,2%), da IBM (+ 1%) e da Apple (+ 1%).

Dentro do Nasdaq 100, as quedas de 1,2% para a Amazon destacaram-se, a empresa apresenta resultados na quinta-feira, após o fecho do mercado.

Pela positiva destaque para a Tesla (+ 12,7%) que explodiu na bolsa, após a recomendação da Citron Research. Além disso, a Netflix aumentou 1% depois de ter cedido mais de 2%.

No mercado de commodities, a grande novidade é que o petróleo do West Texas despencou 4,71%, para 66,09 dólares. Já o Brent cai 4,5% para 76,24 dólares devido ao fantasma de uma crise geopolítica com a Arábia Saudita depois que o país confirmou que o jornalista Jamal Khasoggi, crítico do governo de Riad, foi assassinado no consulado saudita em Istambul. Um confronto entre o Ocidente e a Arábia Saudita assusta muitos investidores, que se lembram da crise do petróleo de 1973 e seus efeitos sobre a economia mundial.

No mercado de moedas, o euro apreciou moderadamente 0,01% em relação ao dólar, até aos 1,1472 dólares.

Na agenda dos Estados Unidos, destaque para o facto de Trump e Jinping se irem encontrar em Buenos Aires no G20, para discutirem as questões comerciais.