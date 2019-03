Wall Street em queda pelo quarto dia seguido

O pessimismo económico está a afetar Wall Street. O índice Dow Jones caiu 0,78% para 25.473,23 pontos; o S&P 500 deslizou 0,81% para 2.748,93 pontos; e o Nasdaq recuou 1,13% para 7.421,46 pontos.

Os investidores duvidam da falta de informação sobre as negociações comerciais entre os EUA e a China e estão também a reagir às declarações do Banco Central Europeu (BCE) sobre o crescimento económico na Zona do Euro, que o forçou a cortar as suas previsões de crescimento económico e de inflação e a adiar o aumento das taxas de juros até pelo menos o final de 2019.

As bolsas europeias hoje encerraram em baixa, com os investidores a reagirem ao resultado da reunião do BCE. A Banca acabou por ser um dos setores mais penalizados, entrando em queda logo após o discurso de Mario Draghi.

No plano das negociações sobre tarifas comerciais, China confirmou que há um bom entendimento com os Estados Unidos. Mas não chegou para puxar pelos índices.

Há ainda novo capítulo do confronto entre a empresa chinesa Huawei e os EUA. O gigante tecnológico entrou com uma ação contra os EUA para considerar suas sanções ilegais. Especificamente, a empresa pretende contestar a lei que proíbe as agências governamentais de usar os produtos da empresa por motivos de segurança.

No Dow Jones, os títulos que mais caíram foram os da farmácia Walgreen (-2,14%); os da Caterpillar (-1,51%) e os da 3M (-1,45%), juntamente com os da Microsoft (- 1,22%) e da Chevron (-1,31%). As únicas ações em alta foram as da Exxon (1,11%), da Verizon (+ 1,11%), Nike (+ 0,16%) e DowDuPont (0,13%).

Nos EUA foram revelados os dados de evolução dos Pedidos de Subsídio de Desemprego e foram melhor que o esperado.

Os números do desemprego semanal foram melhores do que a expetativa, uma vez que os Pedidos de Subsídio de Desemprego caíram de 226 mil para 223 mil, abaixo dos 225 mil esperados; e pedidos contínuos caíram para 1.755 milhões, abaixo dos 1.775 milhões previstos.

Além disso, os custos com mão-de- obra no quarto trimestre subiram 2%, acima dos 1,6% esperados; e a produtividade do trabalho no mesmo período cresceu 1,9%, acima dos 1,6% esperados.

Na próxima sexta-feira, será publicado o relatório oficial de emprego, para o qual se prevê a criação de 180.000 postos de trabalho, uma queda na taxa de desemprego de 4% para 3,9% e uma subida dos salários de 0,3% para 3,3% num ano.