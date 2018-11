Wall Street em terreno negativo. Nasdaq lidera quedas

Wall Street começa a semana a negociar em queda com a Nasdaq a liderar as perdas, caindo 1,11% para 7,167.191 pontos. A arrastar o índice tecnológico para terrenos negativos estiveram as ações da Apple, que cederam 2%, depois de “Wall Street Journal” ter noticiado que a empresa reviu em baixa a produção dos iPhones.

Os investidores reagiram também a sinais contraditórios sobre as possíveis tréguas da ‘guerra comercial’ entre os Estados Unidos e a China.

Os outros índices também cairam. O S&P 500 cedeu 0,11%, para 2,7333.14 pontos e o industrial Dow Jones desvalorizou 0,49% para 25,288.85 pontos.

No setor do retalho, destaque para a JD.com a cair 3,4%, com as ações a valerem agora 33,06 dólares. Segundo os analistas do Millenium bcp, a JD.com “é reflexo de abrandamento do crescimento na China”.

Esta tarde, os Estados Unidos divulgam os dados sobre o setor imobiliário.

Entre as matérias primas, o West Texas Intermediate, que serve de preço de referência do barril de petróleo no mercado norte-americano, desvalorizou 2,14% para 55.25 dólares. O Brent, referência para a Europa, caiu 1,95%, para 65.46 dólares.

Nos mercados cambiais, o euro aprecia 16% face à libra esterlina, para 0.891 libras. A moeda única também aprecia 16% face ao dólar, para 1.2840 euros dólares.