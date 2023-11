Os principais índices terminaram as negociações em terreno positivo, já que a economia norte-americana recuou menos do que o esperado em outubro.

3 Novembro 2023, 21h26

A bolsa de Wall Street encerrou a sessão desta sexta-feira com ganhos. Na origem estão os números que indicam que a contração da maior economia do mundo perdeu fôlego em outubro.

Entre os mais importantes índices, o tecnológico Nasdaq traço a maior subida, na ordem de 1,38%. Seguiu-se o empresarial S&P 500, que se adiantou 0,94%, ao passo que o industrial Dow Jones ganhou 0,66%.

“A revelação de que a economia norte-americana travou o ritmo de contratação em outubro e de forma mais brusca que o previsto parece reforçar a ideia de que a inflação poderá continuar a ceder em direção ao objetivo da Fed, justificando a pausa no ciclo de subida de taxas de juro”, de acordo com a análise do departamento de mercados acionistas do Millenium Investment Banking.

Dia particularmente positivo para cotadas como a Ford, já que a capitalização em bolsa da construtora de veículos subiu 4,14%, até aos 10,56 dólares por título. Em sentido contrário ficou a Apple, cujas ações tombaram em face da queda das vendas no mercado chinês.