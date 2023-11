Wall Street fechou em alta após a publicação de dados da inflação e das vendas a retalho nos EUA.

15 Novembro 2023, 21h49

As ações na bolsa dos EUA fecharam em ligeira alta nesta quarta-feira, com novos dados sobre a inflação reforçando as esperanças dos investidores de que a Federal Reserve já tenha terminado de aumentar as taxas de juros.

O Dow Jones fechou a subir 0,47% para 34.991,21 pontos. O S&P 500 avançou 0,16% para 4.502,9 pontos e o Nasdaq subiu ligeiramente, 0,07%, fechando nos 14.103,84 pontos.

A inflação nos EUA abrandou em Outubro para 3,2% contra 3,7% em setembro, de acordo com os dados do Departamento do Trabalho.

A possibilidade de o Senado aprovar uma prorrogação do orçamento federal, aprovada na Câmara dos Representantes, para evitar a paralisação da Administração norte-Americana também ajudou aos ganhos na bolsa.

As ações da retalhista Target subiram muito (17,8%) depois de apresentar os lucros que superaram as estimativas.

No NYMEX o crude West Texas caiu 2,37% para 76,48 dólares o barril.

O Goldman Sachs reviu a sua previsão em baixa para os 92 dólares por barril.