Wall Street fecha em alta em dia de lucros do Facebook

O Dow Jones subiu 1,77% para 24.874,64 pontos, o S&P 500 subiu 1,57% para 2.682,63 pontos, e o Nasdaq subiu 1,58% para 7.161,648 pontos.

O Facebook apresentou lucros superiores às estimativas dos analistas. A rede social registou um aumento de 9% do seu resultado líquido, de 4,70 para 5,14 mil milhões de dólares (1,76 dólares por acção), quando as previsões apontavam para um lucro por acção de 1,47 dólares.

As vendas aumentaram 33% face ao período homólogo de 2017, de 10,33 mil milhões para 13,73 mil milhões de dólares, quando a projeção média apontada pelos analistas da Bloomberg era de 13,80 mil milhões.

Em reação, as ações do Facebook subiram 2,91%.

A Bolsa de Nova Iorque reduziu hoje as quedas acumuladas no mês de outubro, enquanto prossegue a temporada de resultados no terceiro trimestre.

Segundo os analistas da Activotrade valores, outubro está a ser um mês negro para o principal índice norte-americano, o S&P 500, atendendo que caiu 10% aproximadamente em relação ao seu máximo histórico, 2 931 pontos, registados no último dia 20 de Setembro de 2018.

Este registo negativo deveu-se, em particular, às empresas que constituem o acrónimo inventado por Jim Cramer da CNBC: FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Google. Estas empresas, em Outubro, até à presente data, registaram o seguinte desempenho: -8%, -13%, -24% e -12%, respectivamente, diz a Activotrade.

Com uma agenda de resultados bastante completa, os investidores tiveram que lidar com novidades no âmbito da guerra comercial, onde Donald Trump disse esperar um “grande acordo” com a China.

O petróleo está em queda. O WTI cai 1% para 66,37 dólares e o Brent em Londres desce 1,33% para 76,31 dólares o barril.