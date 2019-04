Wall Street fecha em alta em dia de resultados das empresas

A agenda de resultados dominou Wall Street, num resto de semana que se espera muito preenchido. O setor de defesa é um dos grandes destaques após os bons números da Lockheed Martin e United Technologies.

Já a rede social Twitter também surge em bom plano perante a boa surpresa no crescimento de utilizadores. as ações pularam 15,71% para 39,77 dólares.

A rede social surpreende ao reportar um crescimento no número de utilizadores diários monetizáveis (+6% face ao trimestre passado para os 134 milhões versus 128 milhões estimados)

“Olhando para as receitas também verificamos uma boa surpresa. As receitas crescem 18% para os 787 milhões de dólares, acima dos 775 milhões esperados”, escreve o analista da Mtrader, Ramiro Loureiro. O EPS ajustado foi de 0,37 dólares, superando os 0,15 dólares esperados pelo consenso. O Twitter antecipa receitas para o 2ºtrimestre entre 770 milhões e 830 milhões de dólares (versus os 819 milhões esperados).

Apresentaram contas ainda a Coca-Cola, Procter & Gamble, Verizon, títulos que constituem o índice Dow Jones.

O Dow Jones subiu 0,55% para 26.656,4 pontos; o Nasdaq avançou 1,32% para 8.120,8 pontos e o S&P 500 ganhou 0,88% para 2.933,7 pontos.

A Hasbro mostra lucros inesperados no 1º trimestre. A empresa que enfrentou o processo de falência da Toys R Us registou resultados ajustados de 0,21 dólares por ação no 1º trimestre, quando os analistas antecipavam uma perda de 0,11 dólares/ação. Trata-se do primeiro resultado positivo em seis trimestres. As receitas líquidas atingiram os 732,5 milhões de dólares, um valor que supera os 662,7 milhões esperados. Os resultados por ação ajustado do 1º trimestre foram de 0,48 dólares o que compara com os 0,46 dólares esperados.

Já a Procter & Gamble superou as estimativas e elevou perspetivas para o futuro. Os resultados ajustados (EPS core) do seu 3º trimestre fiscal foram de 1,06 dólares por ação e superaram os 1,03 dólares/ação antecipados pelos analistas. Já as receitas líquidas cresceram 1,22% para 16,46 mil milhões de dólares e superaram os 16,36 mil milhões estimados pelos analistas.

Por seu turno a Verizon elevou o guidance e os números do 1º trimestre geram um misto de sentimentos. Os resultados excluindo extraordinários de 1,20 dólares por ação no 1º trimestre superaram os 1,17 dólares/ação antecipados pelos analistas. As receitas operacionais de 32,13 mil milhões de dólares no período vieram em linha com o esperado.

A United Technologies superou as expectativas, e o guidance de resultados foi melhor que o das vendas. A fornecedora de tecnologia para motores de aviões, elevadores e equipamentos de segurança, antecipou resultados anuais entre 7,80 dólares e 8,00 dólares por ação (limite inferior do intervalo subiu 10 cêntimos), com o ponto médio a superar agora os 7,88 dólares/ação que o mercado incorpora, avança a Mtrader.

Os resultados por ação ajustados de 1,91 dólares no 1º trimestre superaram os 1,71 dólares/ação antecipados pelos analistas. As vendas atingiram os 18,4 mil milhões e também suplantaram os 17,99 mil milhões de dólares aguardados. A impulsionar esteve o crescimento de 71% da unidade Aeroespacial, motivado pela expansão com a conclusão da operação de compra da Rockwell Collins em novembro do ano passado.

O petróleo WTI corrige 0,295 para 66,11 dólares o barril.

A nível macro, há a destacar o índice semanal Redbook de vendas de retalho que subiram 12% até aos 6% anuais. O índice de preços das casas em fevereiro subiu 0,3% em linha com o esperado, Por sua vez, as casas novas registaram um índice de vendas a subir 4,5%, muito acima da queda esperada de 2,5%.

Esta semana será conhecida a evolução do PIB dos EUA. O consenso espera uma desaceleração para 1,8% face aos 2,2% registados no 4º trimestre. Na sexta-feira será ainda conhecida a confiança do consumidor da Universidade de Michigan.

O euro cai 0,03% para 1,1224 dólares.