Wall Street fecha em alta em véspera de novidades do G20

As bolsas norte-americanas encerraram no verde devido às prespetivas mais otimistas em relação às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, devido às declarações de uma fonte oficial chinesa que davam conta de que as conversas entre os dois países estavam no bom caminho.

O S&P 500 fechou a somar 0,81% para 2.759,99 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,79% para 7.330,54 pontos, e o Dow Jones subiu 0,79% para 25.538,46 pontos.

Os EUA, Canadá e o México formalizaram a assinatura de um novo acordo comercial designado de USMCA. Robert Lighthizer, o representante comercial dos EUA, disse estar otimista para o encontro entre Trump e o Presidente chinês, o que pode ser um bom sinal, disse o analista do BCP.

Na frente empresarial, as ações da Marriott respondem com uma queda de mais de 5% após admitir uma mega falha de segurança na sua base de dados. AT&T apresentou planos para competir com a Netflix.

O petróleo WTI caiu 1,42% para 50,72 dólares.