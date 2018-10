Wall Street fecha em queda apesar do crescimento do PIB

Os índices norte-americanos voltaram a fechar em queda. O Dow Jones desceu 1,19% para 24.688,31 pontos; o S&P 500 caiu 1,73% para 2.658,7 pontos e o Nasdaq caiu 2,07% para 7.167,2 pontos.

Isto num dia em que a economia dos EUA cresceu acima do esperado. De acordo com a 1ª estimativa, divulgada pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), a economia norte-americana cresceu 3,5% face ao trimestre anterior (taxa anualizada) no 3º trimestre de 2018, o que compara com um crescimento de 4,2% no 2º trimestre de 2018.

Este comportamento do crescimento real do PIB reflecte principalmente os contributos positivos do consumo privado (2,69 p.p.), do investimento privado (2,03 p.p.) e dos gastos públicos (0,56 p.p.), com o contributo negativo da procura externa líquida (-1,78 p.p.).

Um dos focos do mercado esteve nos números apresentados pela Amazon (-7,82%) e Alphabet (-1,8%) na sessão de ontem.

O petróleo sobe nos EUA (+0,49% para 67,66 dólares o barril) e em Londres ganha 1,09% para 77,73 dólares.