Wall Street fecha mista com as tecnológicas em alta

Wall Street termina a festa da semana passada e começa segunda-feira com quedas do Dow Jones e S&P 500. Hoje entraram em vigor novas tarifas por parte dos EUA e China. O gigante asiático terá abandonado as conversações com os EUA até depois das eleições intercalares de novembro. Este facto afetou o mood dos investidores.

O Dow Jones caiu 0,68% para 26.561,7 pontos. Dentro do Dow, os títulos que mais caíram foram o grupo químico DowDupont (-2,14%) e as empresas de produtos de higiene pessoal Johnson & Johnson (-1,7%) e Procter & Gamble (-1,8%).

Em alta, a petrolífera Exxon Mobil subiu 1,7%, impulsionada pela recuperação do petróleo, seguida pela Disney (+ 2,15%) e pela Apple (+ 1,44%). O fabricante do iPhone é notícia porque anunciou a compra do Shazam, uma app que identifica músicas.

O S&P 500 desceu 0,31% para 2.920,5 pontos.

No S&P 500, o grupo de media Comcast caiu 6% em bolsa após derrotar a Twenty-First Century Fox na compra da rede de televisão britânica Sky News por 40 mil milhões de dólares.

O leilão resultou na vitória da Comcast para adquirir a Sky, pagando 17,28 libras/ação (+9%). A Comcast irá começar a comprar ações da Sky de forma a chegar aos 50% até ao dia 11 de outubro.

O vendedor de produtos de luxo Michael Kors afunda 8,2% depois de comprar a empresa italiana Versace por 2 mil milhões de dólares.

Finalmente, a Sirius XM Satellite Radio caiu 7% após comprar a rádio online Pandora por 3.500 milhões de dólares.

O Nasdaq subiu 0,08% para 7.993,2 pontos com as techs a trazerem algum ânimo.

A volatilidade (VIX Index) aumentou em 5,14%em comparação com a sessão de sexta-feira.

O índice Russell 2000 caiu 0,42%.

O dólar recua, pressionado pelo maior impulso do euro.

O barril do West Texas, referência nos EUA, subiu 2,1% para 72,28 dólares. O Brent subiu mais de 3,34% e ultrapassa os 81 dólares por barril.