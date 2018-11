Wall Street fecha mista com Nasdaq a estragar a sessão

A queda das ações da Apple arrastou o índice Nasdaq para quedas em contraciclo com os outros índices. O Nasdaq caiu 0,38% para 7.328,8 pontos; o Dow Jones subiu 0,76% para 25.461,7 pontos e o S&P 500 valorizou 0,56% para 2.738,3 pontos.

As ações da Apple caíram 2,84% e é o segundo dia consecutivo de quedas em Wall Street. A explicar a queda da Apple estão as notícias de que reduziu os planos de produção do modelo iPhone XR devido à fraca procura. A Apple instruiu a Foxconn e a Pegatron a segurar os planos de linhas de produção adicionais dedicadas ao iPhone XR, informou o jornal japonês Nikkei, citando pessoas com conhecimento do assunto.

A Amazon também foi contagiada e caiu 2,27% na sessão.

Outros importantes títulos da Nasdaq que registaram perdas foram a fabricante de carros elétricos Tesla (-1,5%) e a Alphabet, empresa controladora do Google, que caiu 1,6%.

A Sysco, fornecedora de serviços alimentares em escolas e hospitais, desiludiu nos números do trimestre e tombou 9,44%.

Com nota positiva destacaram-se a IBM (+ 3,8%) que liderou os aumentos no Dow Jones juntamente com as ações da petrolífera Chevron (+ 3,7%), após os especialistas do Credit Suisse terem subido a sua recomendação sobre título, graças à sua grande capacidade de gerar dinheiro em caixa (tesouraria).

Além disso, a holding do famoso investidor Warren Buffeett, a Berkshire Hathaway, recuperou 4,7% após apresentar resultados melhores do que o esperado, o que, por sua vez, beneficia o setor financeiro como um todo.

Um dos temas mais importantes dos EUA é que os investidores esperam pela eleições intercalares marcadas para amanhã, o que pode justificar menores volumes negociados. As eleições intercalares nos EUA, esta terça-feira, são motivo de grande preocupação para a semana que agora começa. Segundo a Ebury Portugal, o cenário mais provável é que os Democratas recuperem a Câmara dos Representantes e os Republicanos mantenham o controlo do Senado. Caso o Partido Republicano mantenha ambas as câmaras, é provável que o Dólar ganhe força, na expectativa de mais cortes fiscais. Em contrapartida, caso o Partido Democrata ganhe o Senado e a Câmara, é provável que se assista a alguma fraqueza do Dólar, antecipando alguma paralisação legislativa e prováveis inquéritos do Congresso sobre alegadas irregularidades da Casa Branca.

Na frente de dados macroeconómicos, o índice de serviços do PMI (Purchasing Managers Index) para outubro foi conhecido nesta segunda-feira, e subiu ligeiramente de 54,8 para 54,8, quase em linha com as previsões. Os analistas estimavam que houvesse uma desaceleração do ritmo de crescimento no setor terciário norte-americano em outubro. Além disso, o PMI industrial do mesmo mês caiu para 61,3, de 61,6, embora o mercado esperasse uma queda ainda maior para 59,5.

Entram hoje em vigor mais sanções ao Irão por parte dos EUA. O petróleo cai no mercado norte-americano. O WTI desliza 0,60% para 62,76 dólares ao passo que o Brent cai 0,14% em Londres para 72,73 dólares.