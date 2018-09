Wall Street fecha mista com tarifas sobre exportações chinesas

A Bolsa de Wall Street fechou sexta-feira mista e com pouco movimento (Dow Jones: +0,03% para 26.154,7 pontos, S&P 500: +0,03% para 2.905 pontos; Nasdaq: -0.05% para 8.010 pontos) depois de o presidente Trump ter insistido na sua intenção de impor tarifas sobre exportações chinesas avaliadas em 200 mil milhões de dólares.

Quando parecia que as tensões comerciais entre a China e os EUA tinham acalmado a Bloomberg relatou que Trump vai seguir em frente com as novas tarifas sobre as exportações chinesas, apesar das tentativas de seu secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, por voltar a entrar em negociações com Pequim.

No Dow Jones, os títulos mais animados desta sexta-feira foram a United Technologies (+1,7%), a Boeing (+2,4%) e a Chevron (+0,9%). Por outro lado, lideraram as vendas da Disney (-1,3%), da Apple (-1,1%) e do McDonald’s (-1%).