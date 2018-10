Wall Street fecha misto, em dia de declarações de Powell e de aumento salarial na Amazon

A sessão desta terça-feira em Wall Street terminou sem tendência definida, com os três principais índices bolsistas norte-americanos a negociar em terreno misto.

O industrial Dow Jones fechou a ganhar 0,46%, para 26.773,94 pontos; o tecnológico Nasdaq perdeu 0,47%, para 7.999,55 pontos; e o financeiro S&P 500 recuou 0,04% para 2.923,43 pontos.

Esta terça-feira, os investidores preferiram parecem ter decidido apostar nas multinacionais, após o anúncio do novo Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), agora denominado de USMCA, entre Estados Unidos, Canadá e México.

A sessão foi ainda marcada pelas declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, que satisfez os investidores. Powell afastou os receios em torno da inflação norte-americana e sublinhou que o endurecimento da política monetária dos EUA deverá permanecer.

Entre as tecnológicas, destaque para a Facebook e para a Amazon. A empresa dirigida por Mark Zuckerberg poderá ser multada pela falha de segurança que comprometeu milhões de contas da rede social, enquanto a retalhista e-commerce, presidida por Jeff Bezos, anunciou um aumento do seu salário mínimo no Reino Unido, em cerca de 15 dólares brutos por hora.