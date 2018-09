Wall Street fecha morna com dados da inflação

Ler mais

Enquanto as bolsas europeias sofreram uma hecatombe à conta do Orçamento de Estado italiano, a Bolsa dos Estados Unidos, sediada em Wall Street,esteve a sessão em alta, com o S&P 500 a caminho do melhor terceiro trimestre desde 2013, com um aumento de 7%.

No entanto na sessão os ânimos refrearam. Os índices norte-americanos fecharam na linha de água, depois do aumento das taxas de juro e com a possibilidade em cima da mesa de novo aumento já para dezembro. Os gastos dos consumidores norte-americanos aumentaram de forma constante em agosto, enquanto o núcleo da inflação permaneceu na meta de 2% da Federal Reserve pelo quarto mês consecutivo.

O Dow Jones sobe 0,07% para 26.438 pontos; o S&P 500 ficou nos 2.913 pontos e o Nasdaq sobe 0,05% para 8.043,5 pontos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou hoje uma lei orçamental de 854 mil milhões de dólares para manter a administração federal em funcionamento até 07 de dezembro, evitando uma paralisação parcial antes das eleições legislativas intercalares de novembro. A lei orçamental aprovada inclui 675 mil milhões para o Departamento de Defesa e aumenta as remunerações dos militares em 2,6%, o maior aumento salarial em nove anos.

As ações da Tesla despenharam na bolsa (-13,88%) depois da SEC ter entrado com uma queixa em tribunal pelos tweets “falsos e enganosos” de Elon Musk.

O índice de compras (PMI) de Chicago caiu em setembro para 60,4 de 63,6, abaixo do valor esperado de 62,5.

Além disso, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan no mesmo mês caiu para 100,1, de 100,8, embora permaneça próximo de seus máximos históricos.

O ritmo de aumento do consumo nos EUA é superior ao do rendimento.

O petróleo WTI sobe 1,97% para 73,54 dólares.