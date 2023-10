Wall Street fecha primeira negociação da semana no ‘verde’ em vésperas de nova decisão da Fed

O Dow Jones liderou entre os índices norte-americanos, tendo fechado a sessão desta segunda-feira a ganhar 1,58% para 32.928,96 pontos, seguido do S&P 500, com ganhos de 1,20% para 4.166,82, e do Nasdaq, que valorizava 1,16% para 12.789,48 pontos aquando do fecho do dia.

30 Outubro 2023, 21h57