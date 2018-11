Wall Street fecha sessão em baixa e à deriva com as relações comerciais entre EUA e a China

Wall Street terminou a última sessão da semana com perdas depois de ter começado a negociar na sessão matinal no verde. O Nasdaq perdeu 1,47%, descendo para 6.965,29, o S&P 500 caiu 0,63% para os 2.723,06 pontos e o Dow Jones recuou 0,43% para os 25.270,83 pontos.

Apesar das perdas, os três maiores indíces de Nova Iorque registaram uma semana positiva com ganhos superiores a 2%. Neste contexto, o S&P 500 registou a melhor semana dos últimos seis meses.

A marcarem a sessão estiveram contraditórias sobre as relações comerciais entre os EUA e a China. Na passada quinta-feira, as declarações de Trump sobre um eventual aproximar das relações comerciais com a China, com vista a colocar um ponto final na guerra comercial com a segunda maior potência económica mundial, animaram os investidores, com Wall Street a abrir em alta, na sessão desta manhã. Durante a sessão, o conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, negou quaisquer comentários de que o presidente norte-americano tenha pedido à sua administração de fazer um acordo comercial com a China.

Destaque negativo para as ações Apple que cairam 7%, apesar de ter apresentado resultados relativos ao terceiro trimestre do ano, com receitas acima das estimativas, registou vendas de iPhones neste periódo aquem do esperado pelos analistas. A capitalização bolsista da Apple ca

Entre as matérias primas, o petróleo cede terrno dias antes de começarem as sanções da União Europeia às exportações petrolíferas iraniadas. O preço do barril de petróleo WTI caiu 1% para os 63 dólares.