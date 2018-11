Wall Street ganha fôlego e abre no verde

Wall Street abriu a terceira sessão da semana a negociar no verde. Destaque para ao tecnológico Nasqad que, após perdas acentuadas esta semana, abriu a sessão a valorizar 1,14%, ou 78 pontos, para 6,987.45 pontos.

Os outros indicies acompanharam o ‘balão de oxigénio’ com o S&P subiu 14 pontos, ou seja, 0,56% para 2,656.6 pontos e o industrial Dow Jones valorizou, 0,31%, subindo 76 pontos para 24,541.65.

O sentimento dos investidores parece ter mudado de rumo esta manhã, depois de os três principais indices terem fechado a negociar em terrenos negativos nos dois primeiros dias desta semana. Em causa esteve um abrandamento do crescimento da economia global e também resultados abaixo do esperado no setor do retalho.

Os analistas do Bankinter já tinham previsto, de acordo com uma nota de mercado enviada esta manhã, que “após as realizadas recentemente pelo FMI e pelos bancos centrais, a possível revisão em baixa não deveria surpreender os mercados”.

As ações das tecnológicas FAANG (acrónimo que faz alusão ao Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) estão todas a valorizar. A Apple subiu 1,29%, a Amazon ganhou quase 3,5% e a Netflix valorizou 2,61%

Entre as matérias-primas, depois do ministro da energia russo, Alexander Novak, ter anunciado que a quebra de produção de petróleo pelos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para a ajustar a oferta à (fraca) procura, não iria ter lugar em dezembro, pressionou o preço do ‘ouro negro’, esta terça-feira.

No entanto, os mercados petrolíferos estão animados esta quarta-feira, com o West Texas Intermediate, que serve de preço de referência para o mercado norte-americano, ter valorizado 2,28%, para 54.65 dólares. Por sua vez, o Brent, referência para a Europa, subiu 1,74%, estando agora a ser negociado por 63.62 dólares.