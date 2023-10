Ford cai mais de 12% e Wall Street encerra com sentimento misto

A sessão de sexta-feira viu perdas mais acentuadas no índice industrial, que resvalou 1,12%. Ainda assim, o sentimento foi misto, com as tecnológicas a negociarem no ‘verde’.

27 Outubro 2023, 21h21

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta sexta-feira em terreno misto, depois de ter arrancado com bons números, na sequência de resultados empresariais positivos revelados por várias empresas, entre as quais a Amazon. Entre os principais índices de Wall Street, o industrial Dow Jones tombou 1,12% para 32.417,59 pontos, ao passo que o empresarial S&P 500 recuou 0,44%, até aos 4.118,93 pontos. Neste último, destaque para a Ford Motor, cujos títulos tombaram de forma abrupta, na ordem de 12,29%, também na sequência de apresentar resultados aos mercados, ficando abaixo das expetativas que existiam. Só o tecnológico Nasdaq terminou a sessão com ganhos, ao dar um salto de 0,38%, que o deixou nos 12.643,01 pontos. O sentimento geral no fecho da sessão contraria as boas expetativas registadas nos mercados, em face dos bons números divulgados por empresas como a Amazon e a Intel, por exemplo. As firmas apresentaram contas que surpreenderam pelos melhores motivos, de tal forma que os seus títulos valorizaram 6,83% e 9,29%, respetivamente, na última sessão da semana.

RELACIONADO