Wall Street recebe em alta resultados das eleições intercalares nos EUA

A bolsa de Wall Street abriu esta quarta-feira, dia 7 de outubro, em alta. Os três principais índices da praça norte-americana estão a negociar em terreno positivo, um dia depois de os norte-americanos terem ido às urnas para eleger representantes para as duas casas do Congresso dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, abriu a somar 0,61%, para 25.791,04 pontos, o financeiro S&P 500 valoriza 0,79%, para 2,777,29 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 1,24%, para 7.467,45 pontos.

Os resultados das eleições intercalares que decorreram esta terça-feira nos Estados Unidos estão a beneficiar os mercados. Os republicanos perderam a maioria na Câmara dos Representantes, mas mantiveram a maior parte das cadeiras no Senado, tal como previam as sondagens.

“Este era o cenário esperado, levando as bolsas a reagirem em alta, no entanto, não é o cenário que mais sustenta uma valorização dos mercados. Os democratas podem ser um entrave à agenda de Trump, em específico, a uma nova ronda de cortes nos impostos, o que impulsionou no passado as bolsas, no entanto, pode haver um consenso em aumento das despesas em infraestruturas, dinamizando alguns sectores”, explica Carla Maia Santos, corretora sénior da XTB.

No mercado cambial, a divisa norte-americana deprecia-se 0,49% contra o euro para 0,870 dólares e 0,37% contra a libra, para 0,760 dólares.

No setor petrolífero, a sessão é de correções, após o fecho em queda de ontem. O Brent perde 0,43%, para 72,44 dólares por barril, e o crude WTI recua 0,10%, para os 62,27 dólares.