Wall Street segue mista apesar da valorização da Apple que ruma aos três triliões de “market cap”

A bolsa de Wall Street segue hoje mista, à medida que os ganhos de empresas de energia e saúde são atenuados pelas perdas de algumas grandes empresas de tecnologia.

O Dow Jones cai -0,23% para 35.638,9 pontos; o S&P 500 recua ligeiramente (-0,07%) para 4.683,3 pontos e o Nasdaq 100 sobe 0,20% para 15.718,2 pontos.

As ações da Apple estão disparar 1,81% para os 174,27 dólares por ação. Com isto a Apple está prestes a ser maior, em termos de capitalização bolsista, do que o mercado de ações alemão e a economia britânica.

A Apple está prestes a atingir três triliões de dólares em valor de mercado. Um número que bate todo o mercado de ações alemão e a economia do Reino Unido. A fabricante do iPhone precisa crescer pouco mais de 6% para se tornar a primeira empresa a atingir a marca. “Esta é uma conquista fenomenal e mostra o domínio incrível das empresas americanas de tecnologia”, disse Craig Erlam, analista de mercado sénior da Oanda, citado pelo El Economista.

A Apple tornou-se a empresa mais valiosa do mundo graças a um fluxo constante de produtos que cativa os consumidores. Agora, quando os mercados estão a recuperar das preocupações de que o aumento das taxas de juros e o coronavírus prejudiquem o crescimento económico, os investidores veem a empresa como um ativo relativamente seguro para aplicar o seu dinheiro, graças ao crescimento constante das vendas e ao volumoso saldo de caixa. Desde o final da década de 1990, as ações da Apple tiveram um retorno impressionante de 22000%, de acordo com dados da Bloomberg, o que equivale a 28% ao ano.