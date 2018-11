Wall Street sem tendência definida em dia de queda do petróleo

Depois de abrirem a sessão desta terça-feira a negociarem no verde, os principais índices de Wall Street encerram mistos. O tecnológico Nasdaq fechou ‘flat’ (0%), para 7,200.875 pontos, enquanto o industrial Dow Jones e o S&P 500 registaram quedas, de 0,39% e 0,15, respetivamente. O Dow Jones cedeu para os 25,287.03 pontos e o S&P500 recuou para 2,722.11 pontos.

Depois de ter perdido 5% na sessão de segunda-feira, a Apple cedeu esta terça-feira 0,7% depois dos analistas do Goldman Sachs terem revisto em baica o seu preço de compra, de 240 dólares para 209 dólares, porque são esperadas menos vendas dos iPhones.

No Nasdaq, as empresas que mais subiram foram a Vodafone (8%), a Nvidia (5%) e a Tesla (2,5%). O Facebook e a Microsoft tiveram ganhos mais modestos, inferiores a 1%.

No Dow Jones, destaque para as quebras de 2% da Boeing e da Exxon. Em contraciclo, a Intel ganhou 1,6% e a American Express 1,4%.

O dia foi marcado pelo aproximar das relações duas maiores potências económicas do planeta. Steve Mnuchin, secretário de Estado do Tesouro de Donald Trump, encontrou-se com o vice primeiro-ministro chinês, Liu He. O objetivo é preparar a reunião entre os líderes dos dois países, Donald Trump e Xi Jiping, que deverá ocorrer a próxima cimeira do G20, no final deste mês, em Buenos Aires, a capital da Argentina.

Nas matérias-primas, destaque para o tombo de 8% do West Texas Intermediate (WTI), a referência nos Estados Unidos, para 55,26 dólares por barril. O Brent, referência para a Europa, cedeu 7,05% para 65.18 dólares por barril.