Wall Street sofre nova hecatombe em dia de Livro Bege

A Bolsa de Nova Iorque volta a fechar em terreno negativo. O Dow Jones deslizou 2,41% para fechar abaixo dos 25 mil pontos (24.583,4 pontos); o S&P 500 perdeu 3,08% para 2.656,2 pontos e o Nasdaq fechou a cair 4,43% para os 7.108,4 pontos.

Os investidores castigaram fortemente o mercado na sessão de hoje, no dia em que foi apresentado o Livro Bege da Fed, que traz os ritmos económicos nos diversos distritos da Reserva Federal durante as últimas semanas.

A Reserva Federal dos EUA afirma no seu Livro Bege que a economia dos EUA está a crescer a um ritmo “modesto a moderado”. Mas alerta que as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos a alguns parceiros, incluindo a China, estão a levar as empresas a subirem os preços dos bens.

“Vários distritos indicaram que as empresas enfrentam um aumento dos custos dos materiais e expedição, incertezas em torno das questões comerciais e dificuldades em encontrar trabalhadores qualificados”, de acordo com o Livro Bege da Fed, que se baseia nas respostas dos 12 bancos centrais federais. “Os fabricantes estão a reportar uma subida dos preços dos bens”, refere a Fed, explicando que isto se deve à subida dos custos com matérias-primas, como é o caso do aço, “o que é atribuído às tarifas comerciais”.

Em termos empresariais as techs têm gerado algumas preocupações ao mercado, isto “perante as fracas projeções de empresas ligadas ao ramo de semicondutores, que se agravaram com a reação negativa aos números da Texas Instruments e da STMicroelectronics”, diz o analista do BCP

Hoje a empresa construtora de aviões e equipamento militar, a conhecida Boeing, publicou os seus resultados para o terceiro trimestre de 2018. As ações subiram 1,31% isto porque, ao contrário do esperado, os resultados superam em muito as expectativas. Os resultados por ação de 3,58 dólares foram superior ao esperado, que era de 3,47 dólares; e as receitas de 25,15 mil milhões de dólares foram 5% acima do esperado (23,91 mil milhões).

A companhia tem beneficiado da procura excepcional por parte das companhias aéreas e dos conflitos militares em vários pontos do globo.

Mas a ação que mais subiu no Dow Jones foi a Procter & Gamble (+2,6%).

Do lado negativo, destacam-se as ações da operadora de telecomunicações AT & T e da empresa de transporte da UPS que caíram 3% após desiludir nas projeções. No Dow, os títulos com comportamento mais negativo foram os da United Technologies (-4,5%), da Disney (-4,3%) e da Caterpillar (-3,5%).

Por seu turno, a Ford, a Microsoft, a Tesla e a Visa publicarão seus números após o fecho do mercado. No caso do gigante tecnológico fundado por Bill Gates as ações caem 5,35%, antes da apresentação de contas.

No Nasdaq 100, a Netflix é a que mais cai (-7%) após Aswath Damodaran, guru e professor de finanças na Universidade de Nova Iorque, dizer que o seu “modelo de negócio Netflix é insustentável”. As ações das Facebook (5,41%) e Amazon (5,91%) confirmam o mau momento da grande tecnologia.

Dia mau também para os bancos. O índice KBW Banks perde mais de 2,5%. As ações do Goldman Sachs despencam (4,29%) e as do Citi caem 2,94%.

O petróleo nos EUA cai 0,21% para 66,29 dólares o barril e na Europa o Brent cai 1,2% para 75,52 dólares.