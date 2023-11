O índice Dow Jones foi o único que encerrou o dia a registar perdas, com um recuo de 0,13% para 34.945,93 pontos. Já o S&P 500 ganhou 0,14% para 4.508,97 pontos e o Nasdaq avança 0,07% para 14.113, 67 pontos.

16 Novembro 2023, 21h08

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta quinta-feira a negociar em terreno misto, ainda que “a revelação de que os pedidos recorrentes de subsídio de desemprego nos EUA, um proxy para o número de pessoas que recebem continuamente benefícios, atingiram o valor mais elevado dos últimos dois anos, o que gera espectativas de que um arrefecimento no mercado laboral sustente a tão desejada descida de inflação e torna a Fed menos agressiva na sua política de juros”, segundo uma análise da MTrader.

A Bolsa foi pressionada pelos resultados de algumas grandes empresas que ficaram abaixo do esperado. A Cisco caiu 9,83% após apresentar resultados. O Alibaba também caiu 9,14% após apresentar os resultados do terceiro trimestre.

Nesta quinta foi ainda a vez do Walmart e da Macy’s apresentarem contas. As ações da Walmartcaíram 8,09% na bolsa, enquanto a Macy’s disparou 5,67%, impulsionadas pela melhoria das suas previsões.

No mercado do petróleo o texano WTI regista uma queda de 4,92%, fixando o preço do barril nos 72,88 dólares e o Brent perde 4,59% para 77,45 dólares. O gás natural também regista uma descida de 4,17% para 3,058 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,03% face ao dólar, fixando-se nos 1,0849 dólares.