Wall Street vê Dow Jones aproximar-se dos 27 mil pontos

A bolsa de Nova Iorque fechou em alta depois de se conhecer que os dados de criação de emprego no setor privado norte-americano foram surpreendentes. Dados da ADP mostram-nos que foram criados 230 mil postos de trabalho no setor privado em setembro, mais 25% do que o antecipado pelos analistas (184 mil).

O Dow Jones subiu 0,20% e está nos 26.828,4 pontos. O S&P 500 valorizou 0,07% para 2.925,5 pontos e o Nasdaq subiu 0,32% para 8.025 pontos.

No plano empresarial, algumas notas de analistas a impactarem com destaque para a Alibaba, JD.com e Michael Kors. A GM assinou uma parceria com a Honda para a produção de veículos de condução autónoma, que animaram a sua cotação (+2,1%).

“Nos EUA, as empresas mais dependentes do comércio internacional foram as que mais valorizaram, com o acordo entre EUA, México e Canadá. Vimos assim o Dow Jones 30 a fazer novo máximo histórico puxado pela Caterpillar (+2,2%) e Boeing (+1,53%)”, diz a analista da XTB, Libania Loureiro.

A Amazon anunciou que vai aumentar o ordenado mínimo por hora para os 15 dólares, pressupondo um aumento dos custos laborais e levando a empresa a desvalorizar 0,94%.

“Os níveis de ordenado da Amazon servem de referência para outras empresas. Pensando a longo prazo, um aumento dos salários pressupõem um aumento dos custos para as empresas e um aumento do rendimento disponível para as famílias, aumentando a procura das mesmas. Poderemos assistir assim a um aumento da inflação e à possibilidade mais real de a FED ter que aumentar as taxas de juro, colocando em causa o crescimento económico”, diz a gestora da XTB.

No que toca aos dados da criação de emprego do instituto privado ADP, estes são considerados uma antevisão do Relatório Oficial de Emprego a ser publicado pelo governo americano na próxima sexta-feira. O consenso espera que os salários subam a uma taxa interanual de 3%, que a taxa de desemprego caia de 3,9% para 3,8% e que a economia crie 188 mil empregos.

Além disso, saíram referências importantes sobre a evolução do setor de serviços. O PMI subiu em setembro para 53,9 pontos, acima dos 53,4 previstos. E índice ISM para os serviços recuperou muito acima do esperado para os 61,6 pontos, acima da queda prevista para 58 pontos em setembro, face aos 58,5 em agosto.

O euro valorizou 0,02% para 1,180 dólares.

No mercado de commodities, o petróleo subiu acentuadamente e volta a renovar máximos desde o final de 2014. O barril do West Texas avançou 1,57%, para 76,41 dólares, após um aumento de quase 8 milhões nas reservas semanais, bem acima dos 2 milhões previstos. O barril de Brent valoriza 1,32% e atingiu 85,92 dólares.