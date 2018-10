Walmart estabelece parceria com a MGM para impulsionar o serviço de vídeo Vudu

O Walmart anunciou a parceria com o estúdio norte-americano Metro Goldwyn Mayer para criar conteúdo para o seu serviço de vídeo Vudu, que a empresa de retalho comprou em 2010, revela esta segunda-feira, 8 de outubro, a agência “Reuters”.

O Walmart tem procurado apoiar a audiência mensal do Vudu, que permanece abaixo de concorrentes como a Netflix e a Hulu LLC, que é controlada pela Walt Disney, pela Comcast, Waltv e Twenty-First Century Fox Inc.

A empresa, com sede em Bentonville, no Estado do Arkansas, nos EUA, quer lançar um serviço de vídeo streaming por assinatura para rivalizar com a Netflix e também na produção de programas de TV para atrair clientes.

“Sobre essa parceria, a MGM criará conteúdo exclusivo baseado na sua extensa biblioteca de IP (propriedade inteletual), e esse conteúdo será lançado exclusivamente na plataforma Vudu”, referiu à “Reuters” o porta-voz do Walmart, Justin Rushing.

O Vudu oferece 150 mil vídeoswallmar para comprar ou alugar, enquanto o serviço gratuito de streaming, chamado Movies on Us, inclui cinco mil filmes e programas de TV. Os negócios financeiros do acordo não foram divulgados.