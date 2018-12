WannaCry continua a invadir computadores. Vírus atacou 75 mil no último trimestre

Para os mais esquecidos, o Wannacry é a designação dada ao ataque cibernético “sem precedentes” e que afetou milhares de sistemas operativos Windows em 2017 à escala global. No ano passado, registou-se uma vaga de ataques cibernéticos. O problema? Este ano voltou a atingir, registando cerca de 75 mil ataques no último trimestre, informa a empresa de cibersegurança global Kaspersky.

Através da instalação de um software malicioso de tipo “ransomware”, o WannaCry bloqueia o computador, encripta toda a informação nele contida e exige um pagamento de 300 dólares em bitcoins para o voltar a libertar.

Embora o Windows tenha lançado um patch para o sistema operacional com o objetivo de diminuir as suas vulnerabilidades – que foram exploradas pelo EternalBlue dois meses antes do início dos ataques – o WannaCry ainda conseguiu afetar milhares de dispositivos por todo o mundo.

Assim como os cryptors, o WannaCry transformou ficheiros localizados nos computadores dos utilizadores em dados encriptados e exigiu um resgate às vítimas das chamadas chaves de criptografia (criadas pelos hackers para decifrar os ficheiros e transformá-los de volta nos dados de origem), impossibilitando a realização de qualquer operação nos dispositivos ameaçados.

As consequências da epidemia do WannaCry foram devastadoras: as vítimas pertenciam principalmente a organizações com sistemas em rede, o que levou a que ocorresse a paralisação do trabalho de empresas, fábricas e hospitais.

“A crescente difusão dos ataques WannaCry lembra-nos que as epidemias não terminam tão rápido quanto começam – há sempre consequências a longo prazo. No caso dos cryptors, os ataques podem ser tão severos que é necessário apostar em medidas preventivas e reparar o dispositivo, em vez de lidar com arquivos encriptados posteriormente”, explica Fedor Sinitsyn, investigador na área de Segurança do Kaspersky Lab.