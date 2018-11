Web Summit com nova app, 50 GB de Internet por segundo e bilhetes quase esgotados

Paddy Cosgrave, empreendedor irlandês co-fundador da conferência anual de tecnologia Web Summit e CEO da empresa que administra este e outros eventos, anunciou esta quinta-feira, na sua conta do Twitter, que uma nova versão da aplicação móvel Web Summit acaba de ser lançada.

New version of Web Summit mobile app has just gone live: https://t.co/JOAMH0IGQK We've just switched on a bunch of new features including meeting requests, trending speakers & group chats. Enjoy. — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) November 1, 2018

A preparação das tecnologias que acompanham a realização da conferência é sempre um dos assuntos mais delicados da preparação da Web Summit, que todos os anos chama mais gente a Lisboa – que poderá desta vez ouvir o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, que por certo não deixará de abordar os malefícios do Brexit.

Paddy Cosgrave, considerado um dos ‘animadores’ mais influentes da Europa na área das tecnologias disse na mesma rede social que “a largura de banda do Web Summit este ano será de 50 GB por segundo, graças à Altice. “Há dezenas de quilómetros de cabos de fibra ótica, quase mil pontos de acesso”, escreveu também esta tarde, na rede social.

No ano passado, recorda o ‘pai’ da Web Summit, “atingimos mais de 50 mil dispositivos conectados simultaneamente à rede Wi-Fi”, o que terá levado os responsáveis da conferência a preocuparem-se com o reforço do sistema.

Entretanto, a capacidade da conferência que vai continuar a realizar-se em Portugal está praticamente esgotada, disse ainda Cosgrave no Twitter – o que sucede ainda mais cedo que aquilo que o seu responsável havia previsto. Ao mesmo tempo, disse ainda, “acabámos de ativar um monte de novos acontecimentos, incluindo solicitações de reunião, oradores e debates em grupo”.

Imporrtant Correction: Web Summit will now be sold out by tomorrow Friday at midnight, perhaps earlier. Not Sunday/Monday as I suggested this morning. #WebSummit https://t.co/IT7Pise2Za — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) November 1, 2018

Os trabalhos arrancam na tarde de segunda-feira, 5 de novembro, com a sessão de abertura liderada por Paddy Cosgrave e por alguns convidados. No dia seguinte, terça-feira, arrancam os painéis de debate e com speakers, divididos por onze palcos. No ano passado o evento contou com mais de 59 mil pessoas e, este ano, a organização espera chegar às 70 mil.