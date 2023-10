Já liderou a Wikipedia e vai agora estar à frente dos destinos da maior cimeira tecnológica do mundo que se realiza em Lisboa já no próximo mês de novembro.

30 Outubro 2023, 08h51

Katherine Maher foi a escolhida para substituir Paddy Cosgrave e assumir o cargo de CEO da Web Summit a pouco mais de quinze dias do início do maior evento de tecnologia do mundo.

A antiga responsável máxima pela Wikipedia traz, de acordo com a organização da Web Summit numa nota enviada esta segunda-feira, “a sua habilidade em fazer pontes com o mundo da tecnologia, do humanismo e diálogo que precisamos para moldar o futuro”. Adianta ainda a organização que Katherine Maher foi escolhida pela cúpula da Web Summit para a liderar neste período de transição.

Veja o vídeo de apresentação de Katherine Maher como nova CEO da Web Summit:

“A sua experiência na gestão de algumas das maiores organizações do mundo vai dar suporte à Web Summit no seu evento de referência em Lisboa e colocar o foco na missão de ligar pessoas e ideias que mudam o mundo”, escreveu a organização na nota de boas-vindas à nova CEO.

Katherine Maher liderou a Wikipedia Foundation, uma organização global sem fins lucrativos associada à Wikipedia, durante um período de cinco anos. “Estou muito entusiasmada por me juntar à Web Summit porque acredito na missão do evento em juntar pessoas e ideias. No momento em que a tecnologia está presente em todo os aspetos das nossas vidas, e que no futuro esperamos que seja o maior fator disruptivo, o papel da Web Summit como um lugar para interagir é mais urgente do que nunca. A nossa missão no imediato é focar novamente naquilo que fazemos melhor: promover o diálogo entre todos aqueles que possam contribuir para o desenvolvimento tecnológico”.

Além da nova CEO, a organização da Web Summit anunciou ainda a nomeação de um novo administrador não executivo: Damian Kimmelman. “Damian é um reconhecido líder e inovador tecnológico que fundou várias empresas da área tanto nos EUA como na Europa, como é o caso da Batelle.com, e outras.