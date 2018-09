Web Summit: os principais destaques do maior evento de tecnologia da Europa

O evento arranca na tarde de segunda-feira, dia 5 de novembro, com a sessão de abertura liderada por Paddy Cosgrave (a partir das 18h30), cofundador e CEO da Web Summit. No dia seguinte, a partir das nove horas, começam os painéis de debate e com ‘speakers’, divididos por vários palcos, como a Startup University ou a Panda Conf. “Can Apple save the environment?” ou “Real Emotions shape the future” são alguns dos debates a que pode assistir.

Já a manhã de dia 7 de novembro arranca com uma apresentação de promissoras startups presentes no festival de tecnologia. Ao longo deste dia poderá ainda assistir a debates sobre a Inteligência Artificial, social media, computação ou o futuro do dinheiro. Já na quarta-feira, dia 8, entram em ação temas como as criptomoedas, blockchain ou smart cities.

Entre os oradores convidados temos nomes como Young Sohn, presidente da Samsung, Devin Wenig, CEO do eBay, as vice-presidentes da Apple e da Google ou o presidente da Microsoft, Brad Smith (recorde-se que Marine Le Pen foi retirada da lista). A comissária europeia Margrethe Vestager também volta a fazer parte da lista de oradores. O português António Guterres será outro dos oradores.

A Web Summit realiza-se na Altice Arena e na FIL, no Parque das Nações, mas a seguir às palestras convida os participantes a explorar algumas zonas de Lisboa.

Consulte aqui o link com o programa completo