António Dias Martins, Diretor Executivo da Startup Portugal, olha para a Web Summit como “uma oportunidade única” para a criação de pontes e da promoção de Portugal e de Lisboa “como ecossistemas empreendedores de referência a nível mundial”.

10 Novembro 2023, 19h57

A Startup Portugal e a Lisboa Unicorn Capital juntaram sinergias para promover a iniciativa Innovation Tracks, um conjunto de sessões que vai apresentar o Ecossistema Empreendedor de Portugal e de Lisboa na Web Summit, promovendo o diálogo entre as startups e os principais players durante a cimeira tecnológica que decorre na próxima semana.

“Com as Innovation Tracks, uma nova iniciativa que a Startup Portugal lança este ano, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a 351, damos as boas vindas e levamos as delegações internacionais que nos visitam a conhecerem os empreendedores e agentes locais, antes do início da conferência, criando contactos e relações que poderão depois ser fortalecidos durante os dias seguintes e dar frutos no depois da Web Summit”, continuou o mesmo responsável.— António Dias Martins, Diretor Executivo da Startup Portugal.

Do lado da Câmara Municipal de Lisboa, Margarida Figueiredo sublinha o “empenho” com que o município retoma “a colaboração que tem pautado a relação entre a Startup Portugal e a Lisboa Unicorn Capital, unindo forças para representar a cidade e o país de forma completa e inspiradora na Web Summit”.

“O envolvimento de toda a comunidade potencia esta parceria e destaca a vitalidade do ecossistema empreendedor de Lisboa, refletindo simultaneamente uma visão partilhada de um futuro inovador. Ao trabalharmos em conjunto, criamos um legado de criatividade e inovação que ecoará além-fronteiras”, diz a directora Municipal de Economia e Inovação.

Em nota de imprensa, as entidades organizadoras apresentam o plano da iniciativa: “Impact & Blue Economy, a decorrer na Casa do Impacto; Digital Transformation & AI a decorrer no Labs Lisboa; Web3 que decorre na Poolside; Healthtech que terá lugar no Tec Labs – Centro de Inovação; Fintech que decorre na Fintech House e Unicorn Capital, que vai decorrer na Unicorn Factory Lisboa”,

As ‘Innovation Tracks’ terminam no dia 13 de novembro, com a apresentação dos ecossistemas de Portugal e Lisboa, a decorrer na Sociedade de Geografia de Lisboa.

A Web Summit Lisboa 2023 decorre entre os dias 13 e 16 de novembro, no Parque das Nações, sendo esperados 70 mil participantes e 2.600 startups, um recorde que representa um acréscimo de cerca de 300 startups face aos números da edição do ano passado.