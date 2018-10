Web Summit tem acordo para continuar em Lisboa por mais dez anos

Ler mais

A organização da Web Summit já terá acordado com o governo a permanência do evento por mais dez anos sendo que o anúncio do prolongamento do vínculo deverá ser feito amanhã na Altice Arena.

Este acordo que vai vincular a Web Summit à capital portuguesa até 2028 irá assentar numa série de obrigações mútuas, escreve a SIC Notícias, como as melhorias de condições na FIL e a transformação da cimeira num evento de maior escala.

A Web Summit anunciou nas redes sociais, esta terça-feira de manhã, que tinha novidades sobre a conferência que seriam anunciadas em 24 horas.

We've got some #WebSummit news to share tomorrow. T-minus 24 hours. pic.twitter.com/TMMsqzljNv — Web Summit (@WebSummit) October 2, 2018

Este ano, na corrida pela maior conferência de empreendedorismo, tecnologia e inovação, várias cidades como Madrid, Berlim e Valência tentaram disputar a realização do evento nos próximos anos. Mas tudo indica que a Web Summit ficará em Lisboa até 2028.