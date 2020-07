Web Talk JE Huawei. “Compreender os fundamentos e aplicá-los com criatividade”, sublinha coordenador do Programa INCODE

Muito mais do que a tecnologia o que é verdadeiramente crítico são as leituras e as ideias diz António Câmara, professor na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Na conferência promovida pelo Jornal Económico e Huawei sobre os novos desafios tecnológicos que se colocam à educação, o fundador da empresa YDreams comparou o papel do professor ao do treinador e este não treina os seus jogadores virtualmente.