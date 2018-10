Webinar Especial sobre o Orçamento de Estado 2019

O Orçamento do Estado dita a governação financeira de um país para cada ano, tendo impacto no dia a dia das famílias e empresas. Para perceber melhor de que forma o OE para o próximo ano vai mexer com a sua economia particular e/ou empresarial, convidámos Anabela Silva e Luís Marques da EY, para explicar tudo sobre o documento governamental.

Dia 22 de outubro, Anabela Silva, a líder da área de People Advisory Services em Portugal e em Angola, estará na redação do Jornal Económico para explicar como as medidas apresentadas vão afetar as famílias portuguesas.

A sua experiência profissional abrange as áreas de consultoria e planeamento fiscal na área de remunerações e benefícios, expatriação, pensões e ainda aconselhamento fiscal e parafiscal individual.

Na área da mobilidade internacional, colabora com diversos clientes na gestão da expatriação, designadamente, na revisão dos procedimentos adotados, enquadramento fiscal e parafiscal dos destacamentos nos países de origem e destino, cumprimento das obrigações fiscais e parafiscais e revisão da política e procedimentos de destacamento.

Integra os quadros da EY desde 2005 e tem 18 anos de experiência na área fiscal, sendo Revisora Oficial de Contas desde 2005.

De Setembro a Dezembro de 2008 integrou o Departamento de Consultoria Fiscal da Ernst & Young Abogados em Madrid.

Dia 29 de outubro, será a vez de Luís Marques, Country Tax Leader da EY, falar do que vai mudar para as empresas.

Participe enviando as suas questões para o email: consultorio.oe@jornaleconomico.pt