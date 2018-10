WeDo fecha parceria com operadora norte-americana para fornecimento de software através da AWS

A WeDo Technologies foi escolhida por uma operadora de telecomunicações norte-americana para fornecer uma solução integrada de garantia de receitas e gestão de fraude.

Disponível através da Amazon Web Services (AWS), a solução da WeDo Technologies vai permitir à operadora “evitar perdas de receitas ao lançar novos serviços no mercado, enquanto protege os clientes de possíveis fraudes”.

Para se integrar mais facilmente na infraestrutura do sistema de apoio comercial cloud já existente, o software RAID da WeDo Technologies será implementado na AWS. Este software permite também que as operadoras identifiquem fraudes de roaming, bypass e IRSF e prepara-as para identificar áreas onde possam ocorrer perdas de receitas.

Os módulos de garantia de receita e gestão de fraudes pré-integrados no RAID fornecem recursos de gestão, que podem ser integrados com os serviços analíticos na cloud da AWS oferecendo, desta forma, uma análise mais detalhada sobre a utilização de subscritores e clientes.

Juntamente com a implementação do RAID na AWS, a WeDo Technologies está a trabalhar no sentido de acelerar a colocação no mercado de soluções de gestão de risco para Internet of Things (IoT).

Rui Paiva, CEO da WeDo Technologies, comentou: “A WeDo está muito satisfeita por ajudar a operadora de telecomunicações norte-americana a alavancar a sua estratégia de crescimento. Com a solução RAID a correr na AWS, a operadora vai beneficiar de constantes actualizações para detecção de fraude e garantia de receitas, que também inclui capacidade de machine learning e inteligência artificial, assegurando, desta forma, que estão preparados para gerir futuros riscos ou desafios”.