Whitestar escolhida pela Global Banking Review como “Best Credit Portfolio Management Company Portugal 2018”

A Whitestar Asset Solutions, empresa líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito e imobiliário, foi eleita pela revista internacional Global Banking & Finance Review “Best Credit Portfolio Management Company Portugal 2018”.

Atualmente, a Whitestar Asset Solutions conta com mais de 500 colaboradores, distribuídos por escritórios em Oeiras e Porto, tendo sob gestão mais de 6,5 mil milhões de euros em ativos.

A empresa explica que “este prémio internacional é um reconhecimento ao desempenho e conhecimento da Whitestar sobre o mercado português, assim como à forma de atuar e de se relacionar com clientes, investidores, originadores e outros stakeholders”.

“É o reconhecimento do trajeto que temos vindo a percorrer de forma segura e sustentada, assente numa equipa de colaboradores fantásticos e fortemente identificados com o nosso propósito, visão e valores, suportados por um acionista muito comprometido com o mercado português, conforme bem atesta a recente aquisição da Norfin, e ainda beneficiando de um enquadramento macroeconómico que nos é fortemente favorável”, afirma João Bugalho, Chief Country Officer da Arrow em Portugal e CEO da Whitestar Asset Solutions.

João Bugalho acrescenta ainda que o futuro da empresa passa por “solidificar a sua presença em Portugal enquanto maior operador do sector, dotando as unidades de negócio de maior maturidade corporativa e sempre na estrita observância de elevados padrões de qualidade e ética, sem deixar de continuar a avaliar as oportunidades que surjam no mercado”.

Fundada em 2007, a Whitestar Asset Solutions, é a empresa líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito, incluindo portfólios performing, sub-performing e non-performing, e imobiliário, oferecendo um serviço integrado e completo de gestão de ativos para investidores e originadores.

Em 2015, a Whitestar foi adquirida pelo Grupo Arrow Global (Reino Unido), passando a integrar um dos principais grupos económicos Europeus a operar no mercado de aquisição e gestão de carteiras de crédito.