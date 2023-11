Com um investimento de 28 milhões de euros, o Grupo PBH criou uma unidade que gerou mais de 70 novos empregos na cidade. Está localizado no casto antigo da cidade.

16 Novembro 2023, 11h00

A nova unidade do Grupo PBH na cidade do Porto disponibiliza uma variedade de serviços “onde se inclui um spa e vários espaços de restauração sob supervisão de chef distinguido com estrela Michelin. O Wine & Books Hotels Porto, um hotel boutique de cinco estrelas, está situado no coração do centro histórico da cidade, e resulta de um investimento de 28 milhões de euros realizado pelo Grupo PBH.

“Este hotel apresenta um conceito singular, baseado na hospitalidade que carateriza os portugueses e a cultura do país. A marca Wine & Books Hotels incorpora uma fusão única deelementos contemporâneos com a tradicional arte de bem receber, celebrando tradições locais, desde a música às artes, e explorando os encantos da gastronomia e enologia portugueses”, refere comunicado da empresa.

Com vista panorâmica sobre a cidade e os seus monumentos mais emblemáticos – a dois passos da Torre dos Clérigos –, o Wine & Books Hotels Porto combina o design contemporâneo com elementos tradicionais da cultura nacional. O novo hotel tem 70 quartos, um spa com piscina aquecida, um ginásio e tratamentos de bem-estar.

O Wine & Books Hotels Porto dispõe ainda de três espaços de restauração sob a supervisão do chef italiano Vittorio Colleoni, distinguido com uma estrela Michelin: o Wine & Books Café, o Wine & Books Restaurante e o Wine & Books Rooftop, com uma vista única sobre a cidade.

Joana Saraiva, administradora do Grupo PBH, adianta, citada pelo comunicado, que “o Porto serviu de inspiração quando decidimos criar a marca Wine & Books. A hospitalidade das gentes do Norte, os vinhos de alta qualidade e a rica cultura da região e do País são a base e o foco das unidades Wine & Books”.

“O Wine & Books Hotels Porto aposta tanto no mercado nacional quanto nos mercados internacionais, com destaque para os mercados europeus, dos Estados Unidos e do Brasil. O investimento realizado permitiu-nos criar uma unidade única e sustentável, numa localização premium ideal para quem visita Portugal e o Porto, seja para férias ou negócios. A nossa ampla gama de serviços, incluindo restauração e bem-estar, complementa a nossa oferta à comunidade, que também passa a beneficiar de uma experiência distintiva na sua cidade”, conclui Joana Saraiva.

A unidade conta com uma equipa de mais de 70 profissionais e ocupa uma área superior a 5.600 metros quadrados. Foi preservada a antiga fachada de um edifício histórico do século XIX, que pertenceu a personalidades da sociedade portuguesa, incluindo Artur Augusto de Albuquerque Seabra, professor de matemática, jornalista e membro da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, atualmente liderada pelo escritor e ex-jornalista Francisco Mangas. Supervisionada pelo chef executivo do grupo Vittorio Colleoni, italiano distinguido com estrela Michelin, a restauração é outro ponto de referência do mais recente boutique hotel cinco estrelas.

O Grupo PBH abrange diversas unidades hoteleiras de cinco estrelas, como os VidaMar Hotels & Resorts na Madeira e no Algarve, os Wine & Books Hotels em Lisboa e agora no Porto, além de unidades de alojamento local, como o Montargil Monte Novo no Alentejo e o São Rafael Holidays e Salgados Beach Villas, no Algarve.turismo