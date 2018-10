Wine Track 2018 no Porto para discutir segurança no setor dos vinhos

Esta sexta-feira a Alfândega do Porto recebe os cerca de 200 participantes do congresso internacional Wine Track, destinado a debater assuntos como o estado atual do comércio de vinho no mundo; os trabalhos correntes de repressão da violação das marcas e das denominações de origem; as potencialidades da análise sensorial; as novas tecnologias em torno dos gases para alimentação; a rastreabilidade da cortiça; a análise laboratorial de ponta, designadamente através de isótopos; entre outros temas.

Segundo a organização, marcarão presença na jornada científica e profissional Jean Claude-Ruf, Coordenador Científico da OIV – Organização Mundial da Vinha e do Vinho, Jean-Pierre Dal Pont, o Presidente da SECF – Société des Experts Chimistes de France, e Bernard Médina, cientista francês, membro da Comissão Científica do Wine Track.

O Wine Track 2018 tem ainda em agenda propósitos como permitir que o consumidor possa confiar nas condições de produção, de certificação e distribuição do produto adquirido. “Com efeito, a rastreabilidade dos vinhos é fundamental para a gestão diária nas empresas, porque só por essa via se podem conseguir melhorar processos e garantir credibilidade junto do consumidor final”, diz a organização, a cargo da SECF – Société des Experts Chimistes de France e da ALABE, Associação dos Laboratórios de Enologia, com o patrocínio da OIV – Organização Mundial da Vinha e do Vinho, a organização mundial mais importante do setor.

O Wine Track foi criado em 2011 pela SECF, com o objetivo de “fomentar a inovação e desenvolvimento da rastreabilidade dos vinhos e de bebidas espirituosas, ou seja, a capacidade de traçar o percurso das bebidas desde a uva ao copo, garantindo a sua autenticidade.