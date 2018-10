‘Woofereferendum’: porque é que os cães britânicos são ‘contra’ o Brexit?

Chama-se ‘Woofereferendum’ e juntou centenas de cães vindos de todos os pontos do Reino Unido com uma posição comum: exigir um segundo referendo para que seja retificada a decisão de sair da União Europeia.

O movimento defende que os animais, como os cães, também irão sofrer com a saída do Reino Unido da União Europeia. Motivos? Haverá uma maior escassez de veterinários, um aumento exponencial do preço dos alimentos para animais domésticos e a possível eliminação dos passaportes europeus para cães o que irá dificultar as viagens destes animais de companhia.

Recorde-se que Theresa May já recusou qualquer tipo de retrocesso ou de segundo referendo à decisão de sair da União Europeia por considerar que qualquer passo atrás iria atraiçoar o resultado do referendo de 2016.